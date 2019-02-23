РИАМО - 23 фев. В подмосковном Серпухове сотрудники полиции задержали молодого мужчину, у которого при обыске изъяли 9,5 граммов героина, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 14:00 в городском округе Серпухов, на площади Революции <…> установлен и доставлен в МУ МВД гражданин 1990 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 9,5 граммов героина», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».