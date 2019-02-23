РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина в субботу прошел турнир по воркауту ко Дню защитника Отечества, первое место занял спортсмен из Егорьевска Максим Бойко, подольский спортсмен Евгений Мельников на втором месте, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор турнира Владислав Остриков.

«На турнире в парке Талалихина собрались восемь будущих защитников Отечества из Подольска, Москвы и Егорьевска. Они показали, что готовы защищать страну. Состязания проходили в двух подгруппах – среди юношей, которые подтягивались и отжимались, и среди опытных спортсменов по фристайлу. Первое место занял спортсмен из Егорьевска Бойко, второе – представитель команды Podolsk Workout Мельников из Подольска, а третье – Олег Якушин из Москвы», - сказал Остриков.

По его словам, турнир проходил во второй раз и станет традиционным. Организаторов поддержали молодежный парламент городского округа Подольск, Workout Russia, Федерация воздушно-силовой атлетики России.