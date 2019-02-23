РИАМО - 23 фев. Уже через месяц метростроители планируют приступить к строительству участка Коммунарской линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «Коммунарка», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Протяженность нового радиуса составит порядка 30 километров. Коммунарская ветка станет вторым по величине объектом метростроя после Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Мы объявили конкурс на участок этой линии. Буквально в течение месяца у нас определится победитель, и мы приступим к строительству совершенно нового радиуса «Севастопольский проспект» – «Коммунарка» с продлением до Троицка», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Так, на участке откроются станции «Коммунарка», «Мамыри», «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов», «Улица Новаторов» (с пересадкой на Большую кольцевую линию), «Улица Строителей», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку) и «Севастопольский проспект» (с пересадкой на МЦК).

По словам заммэра, станция «Улица Новаторов» БКЛ – одна из сложнейших для проектирования и строительства, так как она строится в составе участка «Аминьевское шоссе» – «Зюзино». Сложности возникают из-за пересечения БКЛ с планируемой Коммунарской веткой.

«Трассировку этой станции, графики и сроки строительства окончательно утвердили буквально на этой неделе», – уточнил Хуснуллин.

Он также отметил, что участок от станции «Севастопольский проспект» до Троицка будет построен, предположительно, к 2022–2023 году.

Протяженность участка Коммунарской линии составит более 30 километров. По словам Хуснуллина, радиусов такой длины в столице еще не строили. В истории московского метростроения он станет вторым по протяженности объектом после Большой кольцевой линии.

На БКЛ будет 31 станция, протяженность ветки составит 70 километров. Ее первый участок открыли в феврале 2018 года на северо-западе столицы. В него вошли пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Замкнуть кольцо планируется в 2022–2023 годах.