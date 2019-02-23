РИАМО - 23 фев. По факту гибели мужчины в результате пожара на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Днем в субботу в квартире одного из жилых домов по улице Милашенкова в Москве произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.