РИАМО - 23 фев. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в ближайшие годы построят три новые станции, так, вблизи станции метро «Минская» появится новая платформа, сообщает «Интерфакс».

«Совместно с Российскими железными дорогами мы занимаемся реконструкцией Киевского направления от Апрелевки до вокзала. Проект поделен на три этапа, однако уже в ближайшие два года на этом направлении появятся три новые станции», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что вблизи станции метро «Минская» появится новая железнодорожная платформа, кроме того, новую станцию откроют в районе Аминьевского шоссе.

«Новая станция в районе Аминьевского шоссе войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла, связанного со строящейся станцией метро Большой кольцевой линии. Сейчас активно развивается территория вокруг этого транспортного хаба», – дополнил Хуснуллин.

Также еще одна станция появится в районе Крекшина.

«Реконструкция этого участка железных дорог позволит нам запустить от Апрелевки до Киевского вокзала поезда фактически в режиме наземного метро, эта линия будет интегрирована в общую систему городского транспорта», – уточнил заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос строительства соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, что, в свою очередь, потребует возведения дополнительного моста через Москву-реку.

Всего в 2018 году на территории столицы построено и реконструировано 52,7 километра железнодорожных путей, и проведена работа по реконструкции пяти остановочных пунктов. А в течение ближайших в нескольких лет в Москве будет реконструировано и построено около 220 километров железнодорожных путей.