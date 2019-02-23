РИАМО - 23 фев. Столичный градоначальник Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянина сопровождали члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы во главе с ее председателем Алексеем Шапошниковым, председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай.

«Военнослужащие Преображенского полка установили перед Вечным огнем четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами. Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. После участники возложили цветы и почтили память павших воинов минутой молчания», – говорится в сообщении.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года. В этом году улицы столицы украсили около 450 плакатов с поздравлениями. В течение праздничных выходных на зданиях-книжках Нового Арбата также будут транслировать поздравительные видеоролики.

Кроме того, праздничную программу к 23 Февраля подготовили 19 московских парков, 13 музеев и галерей департамента культуры Москвы, а также библиотеки и культурные центры. Сеть городских кинотеатров «Москино» организует бесплатные показы фильмов. В 21:00 москвичей ждет праздничный салют.