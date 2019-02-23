РИАМО – 23 фев. Гражданина Бельгии задержали в столичном аэропорту «Шереметьево», перед вылетом в Париж пассажир заявил о наличии у него бомбы, сообщает в субботу «Интерфакс».

Бельгиец прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом. После пересадки в «Шереметьеве» он должен был вылететь в Париж.

«Однако после того, как посадка на самолет Москва–Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя. Бомбы у него не нашли, однако рейс пришлось задержать, а всех пассажиров дополнительно досмотрели.