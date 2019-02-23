РИАМО – 23 фев. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что первую очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений «Остров мечты» могут открыть ко Дню города, сейчас активно строится траволатор через проспект Андропова, сообщает в субботу ТАСС.

«Работа идет в очень напряженном графике, более 2 тысяч строителей работают. Пока инвестор заявляет, что он все-таки к сентябрю, ко Дню города, закончит первую очередь проекта», — сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас активно строят траволатор через проспект Андропова, чтобы обеспечить пешую доступность от станции метро «Технопарк» на территорию парка.

Парк развлечений возводится в Нагатинской пойме, участок №1 (ЮАО, Нагатинский затон). На объекте ведутся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и монтаж металлоконструкций тематических павильонов.

Парк развлечений «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.