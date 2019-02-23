РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В субботу днем в подмосковном Подольске произошло столкновение двух машин на выезде с улицы Рабочая на Революционный проспект, там образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На выезде с улицы Рабочая на Революционный проспект около 14:30 произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Renault въехал в бок Skoda, пострадавших нет, но движение затруднено и образовалась пробка», - сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 14:50 на данном промежутке автодороги движение затруднено, автомобили движутся со скоростью около 7 километров в час.