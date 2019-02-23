РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске автоледи не справилась с управлением иномарки и вылетела с дороги в поле, из машины ее вытащили другие участники дорожного движения, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел 22 февраля около 21:00 возле деревни Сертякино.

«Женщина-водитель не справилась с управлением Honda Fit и вылетела в поле. Через соцсети она обратилась к другим водителям, ее иномарку вытащили в течение получаса. Пострадавших нет», - сказал свидетель.

По его словам, за последние два дня там вылетело в поле уже не менее четырех машин, так как там обрубленный край асфальта, на котором сложно маневрировать.