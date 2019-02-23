РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества в строящемся храме святого равноапостольного князя Владимира – главном храме Росгвардии состоялось богослужение, на котором присутствовали военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и жители подмосковной Балашихи.

Службу провел настоятель храма, протоиерей Максим Беликов, который отметил важную роль православной церкви в духовном и нравственном воспитании, а также обратил внимание, что русские воины всегда побеждали врага не только силой оружия, но, прежде всего, силой духа.

После литургии настоятель храма встретился с военнослужащими Росгвардии. Протоиерей призвал всех присутствующих глубже изучать историю Церкви и основы христианской веры, поздравил правоохранителей и прихожан с праздником и отметил, что дело защиты Отечества всегда было священным долгом христиан.

«В ряду святых угодников божьих много воинов. Например, святой Георгий Победоносец, который стал символом мужества, героизма и стойкости», — отметил Беликов.

Первая литургия в строящемся храме святого равноапостольного князя Владимира в подмосковной Балашихе состоялась 29 июля 2018 года. Она была посвящена Дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – небесного покровителя Росгвардии.

Рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых, будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства.