РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. С января прошлого года сотрудники онкорадиологическего центра в подмосковном Подольске обследовали около 3800 пациентов, 742 из них прошли курс лучевой терапии, сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в 2018 году был открыт современный онкорадиологический центр, построенный по губернаторской программе в рамках государственно-частного партнерства. За время работы центра уже обследовали около 3800 пациентов, 742 из них прошли курс лучевой терапии. Также по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в региональную программу диспансеризации населения войдут онкоскрининги», - написал Пестов.

Он также напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил о реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. По словам главы государства, в ближайшие 6 лет планируется направить на эти цели не менее 1 триллиона рублей.

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию онкорадиологического центра на 218 посещений в смену в январе 2018 года. Центр построили на базе Подольской городской клинической больницы, общая площадь здания составляет свыше 6,7 тысячи квадратных метров.

Медицинское учреждение построили за счет внебюджетных средств, общий объем капиталовложений на возведение и оснащение центра превысил 2 миллиарда рублей. Проект сопровождался Центром содействия строительству Московской области. На территории онкорадиологического центра располагаются основные отделения лучевой и радиоизотопной диагностики и отделение лучевой терапии.

Центр оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: системами лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX, системой комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, магнитно-резонансным томографом, циклотроном. На работу в центр приглашены специалисты, имеющие опыт работы в федеральных научных учреждениях и ведущих онкологических клиниках. Многие из них прошли стажировку в зарубежных центрах, имеют научную степень.

Онкорадиологический центр в Подольске входит в кластер по лечению онкологических заболеваний на территории Московской области, наряду с новым онкорадиологическим центром на территории онкологического диспансера в Балашихе.