РИАМО - 23 фев. В честь Дня защитника Отечества губернатор Московской области Андрей Воробьев и делегация Подмосковья возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Перед возложением делегация почтила память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, главы муниципальных образований региона, руководители региональных поисковых объединений, ветераны, а также участники «Юнармии».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.