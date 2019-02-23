РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске прошел III городской конкурс знатоков избирательного права среди студенческой молодежи, победила команда структурного подразделения №3 Подольского колледжа имени Александра Никулина, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В музее-усадьбе «Ивановское» 22 февраля состоялся III городской конкурс знатоков избирательного права среди студенческой молодежи горокруга Подольск. Первое место у структурного подразделения №3 Подольского колледжа имени Никулина, второе – у команды Российского государственного университета туризма и сервиса, третье – у структурного подразделения №2 Подольского колледжа имени Никулина», - говорится в сообщении.

Участники прошли четыре этапа: визитка, блиц-тест, кроссворд и текст с ошибками. Все студенты смогли проявить не только личные знания, но и командный дух, когда все сообща работали на общий результат. Состязания проходили в атмосфере честного соперничества, приподнятого настроения и радости от правильных ответов.