РИАМО – 23 фев. Конфиденциальную переписку руководителей Facebook выложили в интернете, однако подлинность этих документов не подтверждена, сообщает в субботу Газета.ru.

Речь идет в том числе об основателе соцсети Марке Цукерберге.

«В пятницу, 22 февраля, на ресурсе GitHub были размещены около 60 страниц материалов по судебному процессу между Facebook и Six4Three. Среди них были и электронные письма руководства компании, в которых они обсуждают сбои в работе соцсети», – говорится в сообщении.

При этом подлинность этих документов пока не подтверждена.