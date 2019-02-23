РИАМО – 23 фев. Канадские специалисты паниковали из-за перехода фигуристки Евгении Медведевой от российского тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, сообщила помощница канадского тренера Трейси Уилсон.

«Работать со спортсменом такого уровня, как Евгения, совсем не легко для наставников психологически. Мы можем даже проснуться среди ночи из-за мыслей об этом. <…> К тому же я знала, как тяжело будет работать с Евгенией. Раньше мне уже приходилось сотрудничать с фигуристами, которые переживали трансформацию из детей во взрослые. Это очень трудный переход, и не каждый спортсмен способен преодолеть его», – сказала Уилсон в интервью изданию Газета.ru.

В мае 2018 года Медведева перешла в канадский «Крикет клаб» от тренера Этери Тутберидзе.