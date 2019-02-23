РИАМО - 23 фев. Пожар произошел в квартире жилого дома на севере столицы в Бутырском районе, погиб один человек, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«В квартире на улице Милашенкова произошел пожар. К сожалению, погиб один человек», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причины возгорания выясняют специалисты.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.