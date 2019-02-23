РИАМО - 23 фев. На западе столицы сотрудники полиции выявили притон для потребления запрещенных наркотических веществ, а также задержали 28-летнего москвича по подозрению в сдаче квартиры для наркопритона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЗАО задержали 28-летнего неработающего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Главмосстроя наркозависимым лицам для употребления наркотических средств», – говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире изъяли пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольгу, использованные шприцы, трубку для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств, металлические ложки со следами нагара.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.