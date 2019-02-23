РИАМО - 23 фев. В центре столицы 25 февраля перекроют часть Елоховского проезда, здесь пройдут богослужения, посвященные Дню тезоименитства достоблаженного патриарха Алексия II, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Елоховский проезд от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы. Период: 25 февраля с 06:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

В этот период здесь будет действовать полное перекрытие.