РИАМО – 23 фев. Росстат рассчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году, так, в возрасте с 35 до 40 лет на 1 тысячу мужчин приходились 1027 женщин, сообщает в субботу Газета.ru.

«Согласно данным, в 2018 году на 1 тысячу мужчин в возрасте до 34 лет приходится примерно 960 женщин, однако уже с 35 до 40 лет на 1 тысячу мужчин – 1027 женщин», – говорится в сообщении.

В январе 2018 года в России проживало свыше 78 миллионов женщин и 68,1 миллиона мужчин.