РИАМО - 23 фев. В суд направили уголовное дело в отношении бывших сотрудников одного из столичных подразделений управления Федеральной миграционной службы РФ, обвиняемых в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих теперь уже бывших руководящих работников одного из столичных подразделений УФМС», – говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями подразделений УФМС, действуя в составе организованной преступной группы, в период с февраля 2014-го по май 2016-го организовывали прием сотрудниками возглавляемых ими отделов заведомо фиктивных документов иностранных граждан и осуществляли их постановку на миграционный учет.

Двое из обвиняемых, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ежемесячно с февраля 2015-го по май 2016-го получали от организатора преступной группы деньги за совершение незаконных действий. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство.

Общая сумма полученных денежных средств превысила 24,9 миллиона рублей.

Организаторы преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией, ранее осуждены приговором Бутырского районного суда Москвы к различным срокам лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы. Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.