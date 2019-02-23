РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 23 фев. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу провели детскую интерактивную программу, посвященную Дню защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом Российской Федерации Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

«Для детей сегодня прошла интерактивная игровая программа. Также они называли армейские звания», - сказала ведущая Ксения Букас.

Также дети и взрослые могли сфотографироваться в автомобилях МЧС. Детям разрешили забраться на автотехнику. Кроме того, пожарные показали оборудование и рассказали о его работе.