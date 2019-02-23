РИАМО - 23 фев. Солнечная и морозная погода установилась в столице в День защитника Отечества, сильные порывы ветра достигают 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро праздничного дня встретило жителей и гостей столицы солнцем и морозом. На ВДНХ зафиксировали минус 10,8 градуса, в районе академии имени Тимирязева и в Тушине – минус 11 градусов, в районе МГУ – минус 11,3, на Балчуге – минус 9,9 градуса.

«Ветер северо-западный, в районе ВДНХ его порывы достигают 12 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление повышенное, 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 72%.