РИАМО - 23 фев. По информации министерства культуры РФ, причиной пожара в Государственной консерватории имени П.И. Чайковского в центре Москвы стало короткое замыкание в законсервированном под реконструкцию здании, сообщает «Интерфакс».

В субботу в 09:55 в ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о загорании по адресу: переулок Кисловский Средний, дом 4. Пожар на площади 30 квадратных метров происходил в пристройке на третьем этаже реконструируемого четырехэтажного административного здания. Пожар потушили.

«В здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание. Пожар уже потушен. Инцидент не повлияет на работу консерватории. Отмены концертов не будет», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет.