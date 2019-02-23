РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. В подмосковных Люберцах родители школьников смогли сдать ЕГЭ в рамках акции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (23 февраля - ред.) родители школьников смогли попробовать самостоятельно сдать ЕГЭ в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители поменялись местами со своими детьми и прошли всю процедуру сдачи экзамена – от регистрации до получения результатов», - говорится в сообщении.

Проверить свои знания взрослые смогли по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.