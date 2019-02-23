РИАМО - 23 фев. В центре Москвы в Среднем Кисловском переулке произошел пожар в здании консерватории имени Чайковского, на месте ЧП перекрывали движение, в настоящий момент движение частично восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Движение по Среднему Кисловскому переулку частично восстановлено», – говорится в сообщении.

Пожар произошел в пристройке на третьем этаже реконструируемого четырехэтажного административного здания по адресу: переулок Средний Кисловский, дом 4. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по этому адресу находится здание Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.