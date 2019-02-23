РИАМО - 23 фев. В Сети появились фотографии помещений внутри здания Московской консерватории имени Чайковского после произошедшего пожара, также опубликовано видео с места возгорания, снимки и ролик размещены на сайте РЕН ТВ.

«На кадрах видно, что огонь уничтожил несколько помещений учебного заведения. В кабинетах разбросаны обгоревшие вещи», – говорится в сообщении.

На видео с места инцидента, снятом во время пожара, видно, как черный дым поднимается из здания консерватории.

В субботу в 09:55 в ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о загорании по адресу: переулок Кисловский Средний, дом 4. Загорание происходило в пристройке на третьем этаже реконструируемого четырехэтажного административного здания. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания на площади 30 квадратных метров. Пожар потушили. Пострадавших в результате ЧП нет.