РИАМО – 23 фев. Усиление геомагнитной активности на Земле ожидается 27–28 февраля, до этого возмущенные периоды были зарегистрированы 13 и 21 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Солнечная активность 12–22 февраля была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 и 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.

«В период 23 февраля – 3 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка – от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 27–28 февраля», – говорится в сообщении.

Ранее российские ученые выяснили, что количество вызовов скорой помощи, связанных с гипертоническими кризами, инфарктами миокарда и инсультами, увеличивается при росте геомагнитной активности.