РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. Встреча молодежного дискуссионного клуба на тему «Возможен ли в России возврат к социализму?» состоится 3 марта в Королеве, сообщается в Instagram-аккаунте совета молодых ученых и специалистов городского округа.

«В первом раунде пройдет выступление двух специально приглашенных спикеров: учителя истории и обществознания, 1-го секретаря Королевского Комсомола - Дмитрия Вятчина и консультанта-эксперта СМУС Королев, активиста МГЕР, члена молодежного парламента Королева, куратора школы парламентаризма - Владислава Николаева», - говорится в сообщении.

Далее участников ждут дебаты «тет-а-тет» и открытый микрофон.

В начале дискуссии и по ее окончанию будет проводиться оценка мнения аудитории по обсуждаемому вопросу с целью выявления сильнейшего из спикеров.

Мероприятие пройдет 3 марта в 16:00 в библиотеке-филиале №7 по адресу: улица Дзержинского, дом №26. Приглашаются все желающие.



