РИАМО - 23 фев. В Москве канатная дорога возобновила работу в штатном режиме, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы дороги.

Двадцать второго февраля канатную дорогу в Москве закрыли в связи с усилением скорости ветра более 15 метров в секунду. Решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги.

«Сегодня погода в Москве позволяет, и канатная дорога работает штатно», – сказал собеседник агентства.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.