РИАМО - 23 фев. В центре столицы в районе Хамовники злоумышленник выкрал из офиса две коробки солнцезащитных очков на общую сумму почти 130 тысяч рублей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Поступило заявление от гражданки 1961 года рождения о том, что с 10 февраля по 12 февраля неизвестный тайно похитил из короба солнцезащитные очки, оставленные без присмотра в помещении офиса, расположенного по адресу: Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение 1, в количестве 50 штук», – сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб составил свыше 129 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».