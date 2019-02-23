РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. Наибольшее количество обращений в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) в феврале поступило по поводу сезонной уборки территорий, сообщается в Instagram-аккаунте Королевской ЕДС.

«Самая популярная тематика в этом месяце - сезонная уборка территорий, поступило более 1 600 обращений от жителей городского округа Королев», - говорится в сообщении.

Ранее глава горокруга Александр Ходырев сообщил, что во время снегопада в середине месяца для борьбы со снежной стихией мобилизовали все службы города. Привлекли 91 единицу техники и 462 человека. На улицах города работают 58 единиц коммунальной техники и 123 дорожных рабочих, во дворах – 33 единицы спецтранспорта и 339 дворников.

Сообщить о плохой уборке снега можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.