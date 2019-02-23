РИАМО - 23 фев. Мальчик, брошенный матерью в заповеднике «Лосиный остров», восстанавливается после полученного переохлаждения, с ним работают психологи, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, мальчик активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты», – сказала Иванова.

Она уточнила, что мать ребенка заключена на два месяца под стражу. Ее обвиняют в покушении на убийство.

«Вопрос о передаче под опеку мальчика будет решен только по окончании всех необходимых экспертных исследований и следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнила Иванова.

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