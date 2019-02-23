РИАМО - 23 фев. В Москве в отношении компании-поставщика продуктов в школы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей едой в школах на юго-востоке столицы в декабре, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, с 19 по 28 декабря 2018 года из распределительного центра компании-поставщика в семь школ на юго-востоке столицы привезли некачественные продукты питания», – говорится в сообщении.

Еда была некачественной и небезопасной. В итоге отравились 123 ребенка и четыре сотрудника образовательных учреждений – у них выявили острую кишечную инфекцию.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее президентский совет по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет РФ по поводу расследования заражения дизентерией детей в московских образовательных учреждениях.