РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске 24 февраля проведут турнир по тяжелой атлетике, мероприятие будет посвящено памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Аптекаря, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР Аптекаря, состоится 24 февраля в МБУ «Спорт-Сервис» по адресу: Подольск, улица Клемента Готвальда, 4. Начало в 12:00. Состязания проводятся ежегодно, в нынешнем году они приурочены ко Дню защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Известный советский тренер по тяжелой атлетике, судья международной категории Аптекарь родился в 1922 году, он являлся основоположником тяжелой атлетики в Подольске, возглавляя спортшколу «Геркулес». Он ветеран Великой Отечественной войны, автор книги «Тяжелая атлетика». Ушел из жизни в 1984 году. В память о нем проводится ежегодный спортивный турнир.