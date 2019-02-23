РИАМО - 23 фев. В Москве температура воздуха в марте может быть ниже нормы, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«В марте в столице погода (температура – ред.) прогнозируется ниже нормы», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что оттепель вернется в Подмосковье и Москву 24 февраля после кратковременного похолодания и в начале новой недели потеплеет до плюс 4 градусов.

В субботу в Москве установилась облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Максимальная температура днем – минус 4 градуса. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.