РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жителей горокруга с Днем защитника Отечества на торжественном мероприятии и вручил ряд наград и благодарностей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественное мероприятие прошло 22 февраля в концертном зале администрации. На праздник собрались ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил России, воины-интернационалисты, военнослужащие, руководители администрации округа, депутаты горсовета, представители общественности.

«В своем выступлении руководитель округа отметил, что 23 февраля — праздник, который на протяжении более чем 100 лет своей истории объединяет людей мужественных, чистых сердцем, сильных духом, защищавших, защищающих и готовых защитить свою Родину. Пестов вручил ряд муниципальных наград. Также поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества председатель совета депутатов городского округа Подольск Дмитрий Машков», - говорится в сообщении.

Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени наградили начальника 7-го научно-исследовательского отдела Центрального архива министерства обороны РФ подполковника запаса Олега Фетискина. Медаль «За безупречную службу» I степени вручили заведующему архивохранилищем первого научно-исследовательского отдела Центрального архива министерства обороны РФ Артему Николайчуку и заместителю начальника узла связи по военно-политической работе войсковой части 25801-В подполковнику Сергею Форопонову.

Медалью «За безупречную службу» II степени отметили командира взвода материального обеспечения войсковой части 25801-В старшего прапорщика Анатолия Савина; медалью «За безупречную службу» III степени отметили заместителя командира по тылу батальона связи войсковой части 25801-В майора Ильвира Султанова и командира второй роты тропосферной связи батальона связи войсковой части 25801-В майора Алексея Брагина; медалью «За безупречную службу» IV степени награжден начальник штаба - заместитель командира батальона узла связи войсковой части 25801-В майор Антон Ефанов. Почетной грамотой администрации городского округа Подольск отметили 5 человек, благодарностью главы горокруга - семь человек.

Особые слова признательности Пестов высказал присутствовавшему в зале участнику Великой Отечественной войны Николаю Герасимову. Концертную программу вечера продолжили творческие коллективы Подольска. Также перед гостями праздника выступили победители второго и третьего сезонов проекта Первого канала «Голос» Сергей Волчков и Александра Воробьева.