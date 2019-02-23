РИАМО - 23 фев. В центре Москвы в Среднем Кисловском переулке произошло возгорание в здании консерватории имени Чайковского, спасатели ликвидировали пожар, однако на месте ЧП еще перекрыто движение, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«В Среднем Кисловском переулке перекрыто движение из-за возгорания здания. Работают оперативные службы. Объезжайте», – говорится в сообщении.

Пожар произошел в пристройке на третьем этаже реконструируемого четырехэтажного административного здания по адресу: переулок Средний Кисловский, дом 4. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. По данным открытых источников, по этому адресу находится здание Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.