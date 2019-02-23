РИАМО - 23 фев. В Москве на закрытом участке Сокольнической линии метро с 16 по 23 февраля работали 15 экипажей дорожного патруля, сообщил журналистам в субботу руководитель ЦОДД правительства Москвы Вадим Юрьев.

«Было заново построено и реконструировано два светофорных объекта, специальный приоритет проезду общественного транспорта, круглосуточно, сменяя друг друга, работало 15 экипажей дорожного патруля», – сказал Юрьев.

По его словам, круглосуточно работали порядка 120 сотрудников ЦОДД.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Станции возобновили работу в субботу – раньше запланированной даты открытия.