РИАМО - 23 фев. Компенсационные автобусы во время закрытия участка Сокольнической линии метро совершили 24 тысячи рейсов, пассажиров обслуживали 130 автобусов, сообщил журналистам в субботу генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Станции возобновили работу в субботу – раньше запланированной даты открытия.

«Пассажиров обслуживали 130 автобусов и 300 водителей. За время компенсации было совершено 24 тысячи рейсов, перевезли мы 1,2 миллиона пассажиров», - сказал Антонов.

Во время закрытия участка линии между станциями «Комсомольская» и «Черкизовская» ходили бесплатные автобусы «КМ» с интервалом 1 минута и бесплатно работал трамвай №13 с интервалом движения до 5 минут.