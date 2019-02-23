РИАМО - 23 фев. В центре столицы загорелось здание в Кисловском Среднем переулке, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 09:55 поступило сообщение о загорании по адресу: переулок Кисловский Средний, дом 4. Загорание происходило в пристройке на третьем этаже реконструируемого четырехэтажного административного здания. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания на площади 30 квадратных метров.

«Принятыми мерами возгорание в 10:33 локализовано, а в 10:45 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

По данным открытых источников, по этому адресу находится здание Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.