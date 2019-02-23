РИАМО - 23 фев. Порядка 4 тысяч квадратных метров напольного покрытия привели в порядок на пяти станциях Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты с 16 по 23 февраля, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Станции возобновили работу в субботу – раньше запланированной даты открытия.

«В этот период мы провели глубокую уборку станций, было приведено в порядок 5 тысяч квадратных метров путевых стен, 4 тысячи квадратных метров напольного покрытия, были промыты переходы и лестничные марши», – сказал Дощатов.

По его словам, на участке провели диагностику.

«Перед открытием участка Сокольнической линии мы провели диагностику при помощи мобильных диагностических комплексов, на сегодняшний день перевозки абсолютно безопасны», – подчеркнул Дощатов.