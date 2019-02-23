РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу принял участие в возложении цветов к памятнику Воину-освободителю, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу возле памятника Воину-освободителю прошел памятный митинг. Вместе с Ружицким в мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники администрации, депутаты, студенты, школьники и жители.

«Сегодня (23 февраля - ред.) мы традиционно чтим память павших за наших Люберецкий край. Вечная память», - сказал Ружицкий.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.