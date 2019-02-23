РИАМО - 23 фев. Порядка 1 тысячи литров чая раздали пассажирам во время закрытия участка Сокольнической линии московского метро, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы организовали на ряде станций раздачу горячего чая, более 1 тысячи литров чая было выпито, это здорово, мы постарались компенсировать эти неудобства», – сказал Ликсутов.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Станции возобновили работу в субботу – раньше запланированной даты открытия.