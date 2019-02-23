РИАМО - 23 фев. Пассажиропоток на Московском центральном кольце в период закрытия участка Сокольнической линии столичной подземки увеличился на 26%, увеличенный пассажиропоток на МЦК не привел к перегрузкам и трудностям, сообщил журналистам в субботу заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Пассажиры, для которых закрытие линии являлось проблемой, воспользовались МЦК, за время перекрытия количество пассажиров на МЦК увеличилось почти на 26%, вчера, 22 февраля, был очередной рекорд на МЦК, 523 тысячи пассажиров воспользовались линией», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что увеличенный пассажиропоток на МЦК не привел к перегрузкам и трудностям.

«Как вы знаете, у нас есть план с РЖД уже в этом году существенно сократить интервал движения на МЦК, это добавит еще почти 15-20% новых пассажирских мест на МЦК», - подчеркнул заммэра.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля и до субботы были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Планировалось, что станции не будут работать до 24 февраля включительно. Однако было решено возобновить их работу на два дня раньше.