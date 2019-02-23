РИАМО - 23 фев. В Москве компенсационные автобусы и бесплатные трамваи совершили более 1,2 миллиона перевозок во время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«За время перекрытия было осуществлено более 1,2 миллиона перевозок пассажиров компенсационными автобусами и бесплатными трамваями», – сказал Ликсутов.

По его словам, власти города старались создать комфортные условия.

«Автобусами не заменить линию метрополитена. Но мы постарались сделать все возможное», – уточнил Ликсутов.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Планировалось, что станции не будут работать до 24 февраля. Однако было решено возобновить их работу на два дня раньше.