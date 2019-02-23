РИАМО - 23 фев. В столице загорелось одно из зданий консерватории имени Чайковского, возгорание локализовано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Двадцать третьего февраля в 09:55 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: переулок Средний Кисловский, дом 4. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в пристройке на 3-м этаже реконструируемого 4-этажного административного здания», – говорится в сообщении.

Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания на площади 30 квадратных метров. В 10:34 возгорание локализовано.

Информация о пострадавших не поступала.

По информации ряда СМИ, по этому адресу находится здание Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.