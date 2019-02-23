РИАМО - 23 фев. Очередное закрытие участка Сокольнической линии Московского метрополитена планируют в середине апреля, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Пока это примерно середина апреля, более точную дату мы отдельно заранее скажем», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что планируется кампания по информированию жителей Москвы о закрытии участка. Оно связано с тем, что тоннелепроходческий щит пойдет в обратную сторону.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Планировалось, что станции не будут работать до 24 февраля. Однако было решено возобновить их работу на два дня раньше.