РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность ветеранам, поздравив всех, кто верно и доблестно служит Родине, с Днем защитника Отечества.

«Двадцать третье февраля – праздник всех, кто верно и доблестно служит Родине! Отдельная благодарность нашим ветеранам, которые своим примером воспитывают подрастающее поколение. Сегодня тысячи военнослужащих стоят на страже безопасности нашей Родины. Пусть небо над головой будет мирным. Желаю успехов в службе и семейного благополучия! С Днем защитника Отечества», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.