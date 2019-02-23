РИАМО - 23 фев. В субботу утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 30 рейсов, в подмосковном «Жуковском» отменены два рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживается три рейса. В «Домодедове» три рейса задержали, еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержаны 12 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В субботу в Москве облачная погода, небольшой снег. Максимальная температура днем – минус 4 градуса. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.